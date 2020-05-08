 Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» вручают дубровенцам

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





К сожалению, с каждым днем становится все меньше свидетелей войны, каждый из которых, неважно где — в окопе, в тылу, в партизанском отряде или за станком на заводе вносил свою лепту в разгром врага. И тем ценнее встречи с этими людьми, их воспоминания о суровой юности и рассуждения о сегодняшней жизни.

Сложная эпидситуация вносит некоторые коррективы в празднование юбилейной даты — 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Однако никто не умаляет величия всенародного праздника. Как напоминание об этом и юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».







Первым на Дубровенщине медаль получил 92-летний ветеран Великой Отече­ственной войны Анатолий Маркович Синявский. Вручая награду ветерану председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов сказал: «Сердечно поздравляю Вас, уважа­емый Анатолий Маркович, с приближа­ющейся святой датой — 75-летием Победы. Огромное спасибо за ратный труд и в военное лихолетие, и в мирное время. Я уверен, что вот эта медаль для Вас не менее ценна, чем военные награды». Руководитель района пожелал ветерану крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, чтобы он встретил очередные годовщины Дня Победы.

Торжественный момент тронул до глубины души многое повидавшего на своем веку ветерана. Тяготы оккупационного режима, трудовой лагерь, разведшкола. На фронт 17-летний Анатолий Синявский попал после освобождения Дубровенского и Оршанского районов. Победу он встретил в Пруссии, затем еще некоторое время оставался в армии. После возвращения фронтовик избрал мирную профессию — стал строителем. Работал на многих стройках бывшего СССР. Трудовой путь завершил в Дубровенской МПМК-53.

В разговоре с председателем райисполкома Анатолий Маркович неоднократно повторил, что очень любит жизнь и весну. Счастлив, что рядом родные люди. .А на мою просьбу оставить свои пожелания молодому поколению сказал: «Самое главное — это здоровье. Хотелось бы, чтобы молодежь знала историю своего государ­ства, знала правду о войне, передавала ее из поколения в поколение. Не унывайте ни при каких обстоятельствах, берегите мир, радуйтесь жизни, любите и цените ее и окружа­ющих вас людей».







Всего на Дубровенщине в канун 9 Мая юбилейная медаль была вручена двум ветеранам Великой Отечественной войны и 61 узнику. Так, председатель Осинторфского сельского Совета депутатов Сергей Колобов вручил юбилейную медаль Валентине Михайловне Афанасенко.

В аг.Добрынь бывшей несовершеннолетней узнице Великой Отечественной войны Марии Алексеевне Пучковой также вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

С наградой ее поздравили председатель Добрынского сельского Совета депутатов Александр Рябчиков, библиотекарь Добрынскай сельской библиотеки Елена Новикова, сотрудники сельского Дома культуры Лариса Никитина и Виктория Яковенко.

Уверены, что молодое поколение дубровенцев будет бережно хранить в памяти славные подвиги предков и созидательным трудом укреплять мир на земле.

Светлана ШУРПАКОВА.