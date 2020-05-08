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На площади Свободы убрали забор у Дома губернатора. Смотрите, как восстановили фасад
Источник материала: Tut.by
В центре Минска с лета 2019 года идет реконструкция с реставрацией бывшего Дома губернатора на улице Свободы, 7. Из-за многочисленных перестроек за несколько веков восстановить его первоначальный вид даже не планировали, то, что вышло — компромисс. На днях строительный забор убрали, можно увидеть, каким получился фасад.
После реконструкции все пристройки и надстройки, как и обещали, сохранили. Нечастый случай строительных в Минске, когда финальный результат почти не отличается от рендера.
На главном фасаде поменялись размеры и расположение проемов — в соответствии с историческим решением.
Правую часть исторического фасада воссоздали полностью, для этого заложили окна на третьем этаже. На остальных фасадах утраченные исторические проемы и карнизы показали с помощью различных реставрационных приемов. Над входом вернули балкон с кованым ограждением.
Цвет дома близок к тому, что у костела, надстройку выкрасили другим цветом, чтобы визуально выделить историческую часть.
Ремонт в колледже продолжается. По словам директора УКСа Центрального района Андрея Семащука, работы на объекте планируют завершить в июне. Внутри все черновые работы выполнены, сейчас строители занимаются отделкой.
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Из-за многочисленных перестроек за несколько веков, восстановить первоначальный вид здания даже не планировали. В итоге вышел компромисс.
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