На площади Свободы убрали забор у Дома губернатора. Смотрите, как восстановили фасад

Источник материала: Tut.by

В центре Минска с лета 2019 года идет реконструкция с реставрацией бывшего Дома губернатора на улице Свободы, 7. Из-за многочисленных перестроек за несколько веков восстановить его первоначальный вид даже не планировали, то, что вышло — компромисс. На днях строительный забор убрали, можно увидеть, каким получился фасад.





Двухэтажную школу в составе комплекса иезуитского коллегиума построили еще в 1699 году. С конца XVIII века здесь был Дом губернатора, в 1918 году разместился Народный секретариат БНР, с 1919 по 1933 год здесь были ЦИК БССР, Совнарком и другие государственные центральные учреждения. После войны тут располагалась школа, в 1968-м ее перестроили — здание выросло на два этажа. В последние годы тут работала музыкальная гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки. Ученики сюда вернутся после того, как завершится стройка.

После реконструкции все пристройки и надстройки, как и обещали, сохранили. Нечастый случай строительных в Минске, когда финальный результат почти не отличается от рендера.







Рендер: facebook.com/r.zabiela



Так здание выглядело до реконструкции еще в 2014 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На главном фасаде поменялись размеры и расположение проемов — в соответствии с историческим решением.

Правую часть исторического фасада воссоздали полностью, для этого заложили окна на третьем этаже. На остальных фасадах утраченные исторические проемы и карнизы показали с помощью различных реставрационных приемов. Над входом вернули балкон с кованым ограждением.

Цвет дома близок к тому, что у костела, надстройку выкрасили другим цветом, чтобы визуально выделить историческую часть.













Ремонт в колледже продолжается. По словам директора УКСа Центрального района Андрея Семащука, работы на объекте планируют завершить в июне. Внутри все черновые работы выполнены, сейчас строители занимаются отделкой.

Напомним , объект включили в государственную инвестиционную программу на 2019 год, на него было предусмотрено выделить 1,5 миллиона рублей из республиканского бюджета, тогда же посчитали, что в 2020-м необходимо будет 7,5 миллиона рублей. Но согласно новой инвестпрограмме , в нынешнем году на здание выделили 2 миллиона рублей.