Парень во время карантина нашел у себя дома секретный тоннель

Источник материала: ОНТ

В Дэвоне (Великобритания) Джейк Браун проводил карантин у себя дома. Здание было куплено несколько недель назад. Мужчина обнаружил в нем секретный тоннель. Подробности рассказывает Lad Bible.

Мужчина изучал новый дом, и в один из дней добрался до подвала. На одной из стен британец отметил неровную поверхность. Более того, кирпичная кладка не совпадала с домом. Для изучения Браун сделал несколько дырок дрелью.

Оказалось, что за кирпичами пустота. Джейк разобрал перегородку и смог пройти за стену. Там он обнаружил тоннель-пещеру высотой два и глубиной пять метров. Браун сильно удивился необычному открытию.





В пещере британец нашел бутылку вина, банки краски середины прошлого века и строительный мусор.

Хозяин дома обратился к знакомому историку. Мужчине объяснили, что жители этой местности ранее обустраивали под домами винные погреба, кладовые, а также места для выращивания грибов. По состоянию помещения и находкам был сделан вывод, что отсек подвала замуровали в 1964 году.

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