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Lamborghini показала новую модель - заднеприводный Huracan Evo RWD Spyder
Источник материала: Tut.by
Компания Lamborghini представила четвертый по счету суперкар обновленного семейства Huracan, обозначаемого приставкой Evo — это открытый Huracan Evo RWD Spyder с задним приводом.
Как и показанное в начале года купе
При заявленной снаряженной массе 1509 кг открытая версия на 120 кг тяжелее купе, а посему динамические характеристики у спайдера чуть хуже. До 100 км/ч Huracan Evo RWD Spyder разгоняется за паспортные 3,5 секунды, максимальная скорость — 324 км/ч. Тканевый верх у родстера поднимается или складывается на скорости до 50 км/ч за 17 секунд.
Стандартные колесные диски у Huracan Evo RWD Spyder — диаметром 19 дюймов с шинами Pirelli P Zero, за доплату доступны 20-дюймовые. Также в списке опций значатся и карбон-керамические тормоза.
В Европе Huracan Evo RWD Spyder первым покупателям начнут доставлять летом этого года. Цены начинаются от 175 838 евро (без учета налогов).
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Компания Lamborghini представила четвертый по счету суперкар обновленного семейства Huracan, обозначаемого приставкой Evo, - это открытый Huracan Evo RWD Spyder с задним приводом.
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