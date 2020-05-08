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Lamborghini показала новую модель - заднеприводный Huracan Evo RWD Spyder

08.05.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Lamborghini представила четвертый по счету суперкар обновленного семейства Huracan, обозначаемого приставкой Evo — это открытый Huracan Evo RWD Spyder с задним приводом.


Как и показанное в начале года купе Huracan Evo RWD, родстер получил 5,2-литровый атмосферный V10, отдача которого по сравнению с модификациями спорткара с четырьмя ведущими колесами уменьшена на 30 лошадиных сил — до 610 сил. Крутящий момент — 540 Нм вместо 560 Нм у полноприводного Huracan Spyder. 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями не изменился.


При заявленной снаряженной массе 1509 кг открытая версия на 120 кг тяжелее купе, а посему динамические характеристики у спайдера чуть хуже. До 100 км/ч Huracan Evo RWD Spyder разгоняется за паспортные 3,5 секунды, максимальная скорость — 324 км/ч. Тканевый верх у родстера поднимается или складывается на скорости до 50 км/ч за 17 секунд.


Стандартные колесные диски у Huracan Evo RWD Spyder — диаметром 19 дюймов с шинами Pirelli P Zero, за доплату доступны 20-дюймовые. Также в списке опций значатся и карбон-керамические тормоза.


В Европе Huracan Evo RWD Spyder первым покупателям начнут доставлять летом этого года. Цены начинаются от 175 838 евро (без учета налогов).

 
 
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Компания Lamborghini представила четвертый по счету суперкар обновленного семейства Huracan, обозначаемого приставкой Evo, - это открытый Huracan Evo RWD Spyder с задним приводом.
 
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