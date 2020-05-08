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Акция «Беларусь помнит. Солдаты победы»: военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады поздравили ветеранов
Источник материала: ОНТ
Продолжается республиканская акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы». Военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады поздравили ветеранов Великой Отечественной.
Слова благодарности адресовали полковнику в отставке Анатолию Георгиевичу Саламатову. У дома, где живёт ветеран, состоялся мини-концерт в исполнении духового оркестра. Подготовили памятные подарки и поздравления с юбилеем Великой Победы.
Вместе с представителями администрации Советского района столицы поздравили и других ветеранов. К слову, в Беларуси их живёт около 4,5 тыс. Самому старшему - 104 года. А 34 из них уже отметили вековой юбилей.
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Акция «Беларусь помнит. Солдаты победы»: военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады поздравили ветеранов
Продолжается республиканская акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы». Военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады поздравили ветеранов...
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