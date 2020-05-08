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Акция «Беларусь помнит. Солдаты победы»: военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады поздравили ветеранов

08.05.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается республиканская акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы». Военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады поздравили ветеранов Великой Отечественной. 

Слова благодарности адресовали полковнику в отставке Анатолию Георгиевичу Саламатову. У дома, где живёт ветеран, состоялся мини-концерт в исполнении духового оркестра. Подготовили памятные подарки и поздравления с юбилеем Великой Победы.

Сергей Венско, заместитель командира 310-й гвардейской группы артиллерии: «Так как мы не хотим забывать о подвиге наших ветеранов, наших дедов и прадедов, чтобы они видели, что мы о них помним, решили сделать такую акцию: на расстоянии поздравить. Кто-то вышел на балкон, кто из окна посмотрел - им это очень приятно! Символические подарки, цветы – раньше они сами приезжали к нам, а сегодня мы приехали к ним».

Вместе с представителями администрации Советского района столицы поздравили и других ветеранов. К слову, в Беларуси их живёт около 4,5 тыс. Самому старшему - 104 года. А 34 из них уже отметили вековой юбилей.

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Продолжается республиканская акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы». Военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады поздравили ветеранов...
 
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