«Все мы мечтаем о каком-то волшебном саде роз, который находится за горизонтом, вместо того, чтобы наслаждаться розами, которые цветут прямо за нашим окном», — сказал Дейл Карнеги.

Но именно сейчас не стоит искать и роз, когда вокруг такая красота: цветут сады. Глаз не оторвать от чудесного торжества природы. И душа расцветает вместе с весной.

Как жаль, что всего один раз в год сады цветут… Поэтому успейте насладиться этим чудесным моментом. Каждый раз, проходя мимо цветущего великолепия, вдохните нежный аромат цветов и сделайте свой день чуточку радостнее.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.