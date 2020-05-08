К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Смолевичской Центральной районной библиотеке им. М.Богдановича оформлена тематическая выставка «Война. Победа. Память».

Здесь представлена документальная и художественная литература о войне. Книги рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных нашими земляками во имя Родины. Кроме того, на выставке разместились тематические папки с материалами, собранные сотрудниками библиотеки из разных источников.

Литература и другие материалы выставки пользуются популярностью и у детей, и у взрослых. Ведь книги дают возможность почувствовать дыхание Великой Отечественной войны. Строка за строкой читателя сопровождают солдаты, партизаны и подпольщики, труженики тыла, поэты, писатели и журналисты, которые прошли путь к Победе и оставили нам бесценное наследие – правду о войне.

Виктория КИРБАЙ.

Фото автора.