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В Беларуси будут выбирать президента 9 августа. На это потратят очень много денег
Источник материала: KYKY>
Сегодня стало известно, что выборы президента в Беларуси официально назначены на 9 августа. Эту дату
Ермошина также
Крайний срок подачи документов на регистрацию инициативных групп – 15 мая, в этой группе должно быть больше ста человек. Сбор подписей за выдвижение кандидатов начнется 21 мая. Не меньше 100 тысяч подписей нужно будет сдать до 19 июня. Регистрация кандидатов ожидается с 5 по 14 июля. Затем стартует предвыборная агитация.
Еще осенью Александр Лукашенко
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