В Беларуси будут выбирать президента 9 августа. На это потратят очень много денег

Источник материала: KYKY

Сегодня стало известно, что выборы президента в Беларуси официально назначены на 9 августа. Эту дату предложила глава ЦИК Лидия Ермошина, и за нее проголосовало большинство депутатов во время внеочередного заседания Палаты представителей, пишет TUT.by.

Ермошина также рассказала , что в бюджете 2020 года на проведение президентских выборов 2020 года заложены 36 миллионов рублей (почти 14,8 миллиона долларов). Это сумма на два тура (на первый тур уйдут 25 миллионов, на второй – 11). В 2015 году на выборы потратили 17 миллионов долларов, или 26 миллионов рублей.

Крайний срок подачи документов на регистрацию инициативных групп – 15 мая, в этой группе должно быть больше ста человек. Сбор подписей за выдвижение кандидатов начнется 21 мая. Не меньше 100 тысяч подписей нужно будет сдать до 19 июня. Регистрация кандидатов ожидается с 5 по 14 июля. Затем стартует предвыборная агитация.

Еще осенью Александр Лукашенко заявил , что пойдет участвовать в выборах. Мы застанем шестую избирательную кампанию действующего президента Беларуси.