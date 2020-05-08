Уважаемые учащиеся и педагоги ГУО «Плисская средняя школа им. В.А.Микулича»!

К вам обращаются выпускники первого послевоенного (1954 г.) выпуска Плисской средней школы.

Сердечно поздравляем коллектив школы с замечательным праздником – 75-летием Великой Победы! Желаем учителям школы больших успехов в подготовке новых поколений учащихся, а ученикам — не забывать историю белорусского народа, народа-творца, защитника своего Отечества, народа-победителя в борьбе против фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Неисчислимое горе фашисты принесли белорусскому народу, нашему поколению и нам, детям того времени. Наше поколение испытало все горести войны: холод, голод, страх. Мы рады были каждому кусочку хлеба, мы не знали, что такое обувь, кроме лаптей, не знали детских игр. Мы видели постоянные унижения, издевательства, угрозы, видели оружие фашистов, нацеленное на нас, видели убийства и виселицы с нашими людьми.

Народ Беларуси не сдался фашистам, а боролся, как мог, за свою свободу, независимость, будущее своих детей, за свою политую кровью людей землю.

После изгнания фашистов белорусский народ, наше поколение, в том числе и мы, в тяжелейших условиях возрождали экономику страны и возродили ее, построили дома, больницы, школы, заводы, вернули к жизни города и села.

Мы, представители старшего поколения, обращаемся к сегодняшним ребятам: учитесь, работайте, дерзайте так, чтобы своими знаниями и трудом умножать мощь родной страны, ее авторитет, сохранять ее независимость. Помните подвиги своего народа и своих земляков. Любите свою Родину – Республику Беларусь!

Выпускники школы:

Валицкий Сергей Васильевич, 20.10.1936 г.р., инженер-строитель, кандидат технических наук, доцент, награжден Почетной грамотой Министерства образования СССР, медалью «Ветеран труда».

Зеленская (Карпенко) Лидия Николаевна, 25.01.1935 г.р., проживала в деревне Черная Стежка (с 1977 г. – Полевая), техник-экономист, награждена орденом Славы третьей степени, медалью «Ветеран труда»,

Нехайчик Владимир Петрович, 27.10.1934 г.р., проживал в деревне Черная Стежка, награжден Похвальным листом за безупречную службу в рядах Военно-Морских Сил СССР, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», Почетной грамотой Верховного Совета БССР, делегат 23-го съезда КПСС (1966). Избирался депутатом ряда Советов депутатов г.Минска и членом Президиума Верховного Совета БССР. В годы войны – связной подпольной группы деревни Черная Стежка. Был ранен.

Островерхова (Лашук) Надежда Александровна, 29.10.1934 г.р., деревня Лавля, общественный работник, награждена медалью «Ветеран труда».

Туболец Анатолий Александрович, 5.05.1034 г.р., деревня Высокие Ляды, староста класса, инженер-электромеханик, член-корреспондент международной Академии экологии, доктор военно-технических наук, награжден медалью «Ветеран труда».