|
Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа
08.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина предложила Палате представителей парламента назначить президентские выборы на 9 августа 2020 года, сообщает
Нижняя палата сегодня проводит внеочередное заседание. По словам Ермошиной, если парламент поддержит это предложение, то уже завтра, в День Великой Победы, начнется главная избирательная кампания страны.
Депутаты утвердили предложение председателя ЦИК. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа, «чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициатива ЦИК была вынесена на рассмотрение Палаты представителей, и депутаты утвердили предложение Лидии Ермошиной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)