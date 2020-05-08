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Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа

08.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина предложила Палате представителей парламента назначить президентские выборы на 9 августа 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Нижняя палата сегодня проводит внеочередное заседание. По словам Ермошиной, если парламент поддержит это предложение, то уже завтра, в День Великой Победы, начнется главная избирательная кампания страны.

«Это тоже символично, в определенном плане соответствует духу и букве в процедуре проведения выборов президента», – заявила она.

Депутаты утвердили предложение председателя ЦИК. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа, «чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией».



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Инициатива ЦИК была вынесена на рассмотрение Палаты представителей, и депутаты утвердили предложение Лидии Ермошиной.
 
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