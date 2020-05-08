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Память сердца: депутат из Беларуси хранит копию победного выпуска газеты

08.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию «Память сердца». Наши телезрители рассказывают о пути к Победе через семейные реликвии и воспоминания о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали родину на фронте и в тылу.

Депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Ирина Луканская бережет копию победного выпуска «Красной звезды», подаренную ее деду Михаилу Семеновичу Гершману, который ушел на фронт добровольцем.

«Мой дедушка ушел на фронт в 17 лет добровольцем, когда его мать и пятерых родных братьев и сестер расстреляли немцы. Это победный выпуск «Красной звезды» 1945 года. Копию самого долгожданного номера дедушке вручили в честь годовщины Победы. Это наша семейная реликвия. «Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа». О своих подвигах дедушка рассказывать не любил и наград своих не считал. Последняя нашла своего героя спустя 25 лет после войны, это Орден Славы, который наша семья передала в музей города Гродно, чтобы помнили потомки о войне и чтобы ценили мир на нашей земле», – сказала депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Ирина Луканская.



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Теги: Гродно
 
 
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Этот номер «Красной звезды» вручили ее деду в честь годовщины Великой Победы. Михаил Семенович Гершман ушел на фронт добровольцем в 17 лет.
 
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