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В России выкупили все облигации белорусского Минфина
Источник материала: Myfin
Ценные бумаги реализованы в полном объеме, сказано в сообщении на сайте Минфина.
Как ранее сообщал
Банками-организаторами эмиссии являются Газпромбанк, Совкомбанк, банк «Открытие», соорганизатором - Евразийский банк развития.
Источник: Myfin.by
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