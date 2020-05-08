В России выкупили все облигации белорусского Минфина

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Ценные бумаги реализованы в полном объеме, сказано в сообщении на сайте Минфина.

Как ранее сообщал Myfin.by , новый выпуск гособлигаций на рынке РФ рассчитан на срок 5 лет, в отличии от ранее размещенных (в 2019 году сроком на 3 года).

Банками-организаторами эмиссии являются Газпромбанк, Совкомбанк, банк «Открытие», соорганизатором - Евразийский банк развития.