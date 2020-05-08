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У Little Big вышел новый клип. И в нем полно гипнотических танцев!

08.05.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У питерской группы Little Big вышел новый клип Hypnodancer. И в нем, как можно догадаться по названию, полно гипнотических танцев. Но не только! Тут есть и отсылки к хиту Uno, и даже культовому сериалу «Во все тяжкие». А еще в нем снялся Александр Гудков и Руслан Усачев. Смотрим.

Новая песня Little Big вышла утром, а следом за ней — и клип. По сюжету компания людей по очереди объезжает несколько казино и выносит оттуда деньги, драгоценности и фишки. Удается это провернуть благодаря гипнотическим танцам лидера группировки. Но по закону жанра, не все проходит гладко, хоть и заканчивается для грабителей успехом.

Идея клипа принадлежит Илье Прусикину и Алине Пязок. Они, а еще Юра Музыченко написали сценарий и стали режиссерами видео.

 
 
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У питерской группы Little Big вышел новый клип Hypnodancer. И в нем, как можно догадаться по названию, полно гипнотических танцев. Но не только! Тут есть и отсылки к хиту Uno, и...
 
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