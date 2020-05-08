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Лукашенко принял участие в закладке капсул с землей из мест воинской славы

08.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в Храме-памятнике в честь Всех Святых заложили капсулы с горстками земли, собранные на полях сражений и в концлагерях, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже пообщался с активистами Белорусского союза молодежи. Год назад глава республики дал старт акции «Во славу общей победы». Весь год молодые люди ездили по стране. Они посещали поля сражений и места захоронений, где погибали солдаты и мирные жители во время Великой Отечественной. Оттуда увозили с собой горстку земли.

Всего получилось более 120 капсул с землей с каждого районного центра Беларуси. Сегодня семь из них символически передали Храму-памятнику в честь Всех Святых в Минске. Доставили их необычно – на вертолете, в деревянном ящике, стилизованном под ящик для боеприпасов военных лет.

Александр Лукашенко вместе с участниками церемонии в сопровождении роты почетного караула заложили капсулы с землей в крипту храма. После президент затеплил свечу в память о погибших.

«Только белорусы умеют из боли сделать основание своей силы. В крипте происходит трансформация сознания. Подлинность личности определяется не по жизни как таковой, где много ошибок и падений, а по тому, как он умирает. Именно в крипте ощущение сильнее всего. Это повод еще и убедиться, что как таковой смерти нет», – сказал настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых протоиерей Федор Повный.

Капсулы в виде хрустальных сосудов поместили в отдельные ниши. В крипте собрали всю Беларусь. Два месяца назад спикер Совета Федерация Валентина Матвиенко передала на вечное хранение, как здесь говорят, похожую капсулу с горсткой земли из-под Ржева.

На мероприятии отметили, что ветеранов тех времен с каждым годом становится меньше, и это новая формула сохранения памяти о тех, кто сражался за Родину. Завтра в Беларуси планируется проведение Парада в честь Великой Победы. А вечером прогремит праздничный салют.



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Теги: Минск
 
 
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Капсулы доставили необычно – на вертолете, в деревянном ящике, стилизованном под ящик для боеприпасов военных лет.
 
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