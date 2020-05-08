Внимание, розыск! Автомобиль насмерть сбил 19-летнего парня под Минском, водитель скрылся

Источник материала: Tut.by

В Минском районе неустановленный автомобиль насмерть сбил парня, водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 7 мая, около 23.20, вблизи деревни Семков Городок. По информации инспекторов, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на 2-м километре трассы Приморье — Бовбли — Рогово сбил 19-летнего парня.

В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте. Водитель с места происшествия скрылся.

ГАИ просит очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией или имеющих записи видеорегистраторов с кадрами по данному происшествию, позвонить по телефонам: 8−029 339−14−44, 8 029 509-42-44 или 102.