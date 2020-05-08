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Внимание, розыск! Автомобиль насмерть сбил 19-летнего парня под Минском, водитель скрылся
Источник материала: Tut.by
В Минском районе неустановленный автомобиль насмерть сбил парня, водитель с места аварии скрылся. Об этом
Авария произошла 7 мая, около 23.20, вблизи деревни Семков Городок. По информации инспекторов, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на 2-м километре трассы Приморье — Бовбли — Рогово сбил 19-летнего парня.
В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте. Водитель с места происшествия скрылся.
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Авария произошла 7 мая, около 23.20, вблизи деревни Семков Городок.
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