Без шума и пыли: в Новой Боровой появились квартиры с предчистовой отделкой

Застройщик «А-100 Девелопмент» начал продажи новых форматов квартир - с предчистовой отделкой. Ранее на рынке жилой недвижимости такой тип жилья представлен не был. При покупке квартиры в мае 2020 года предчистовая отделка будет идти в подарок каждому будущему жителю Новой Боровой.

Новая услуга white box представляет собой вид отделки, которая готовит квартиры к дальнейшему чистовому ремонту. Это значит, что все шумные, грязные и пыльные работы застройщик проводит самостоятельно - с привлечение профессиональной и компетентной бригады.

Квартиры формата white box - это оптимальное решение для тех, кто не готов тратить время, силы и деньги на поиск строителей, закупку стройматериалов и многое другое, но при этом хочет все финальные работы по ремонту квартиры взять на себя: выбор напольного покрытия, отделка стен, сантехника, мебель, дизайн и декор.

Ощутимым преимуществом квартир с предчистовой отделкой white box является возможность реализовать полноценный дизайн-проект.

- Рынок жилой недвижимости ускоряется: покупая жилье в новостройках, люди все чаще хотят ускорить свой переезд. Именно поэтому сейчас порядка 30% квартир в наших проектах продаётся с готовым ремонтом и даже с полной меблировкой. Люди приходят к пониманию, что нет смысла тратить свою жизнь на то, чтобы выравнивать пол или стены. Лучше доверить эти работы специалистам, а самим сфокусироваться на выборе предметов интерьера, с которым контакт будет ежедневный - корпусная мебель, мягкая мебель, техника, предметы декора. Однако мы за годы продаж квартир с готовым ремонтом видели категорию покупателей, которая готова доверить застройщику черновые работы, но чистовые хотела бы сохранить за собой - чтобы была возможность разработать полноценный дизайн-проект и реализовать любые смелые мечты. Квартиры с white box - как раз такое решение, - отметила директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

Комплекс подготовительных и отделочных работ в квартирах с white box включает: возведение межкомнатных перегородок и их оштукатуривание, стяжку на полу, подготовку поверхностей стен, оконных и дверных откосов, потолка к финальным работам, разводку электричества, установку инсталляции в санузле, вывод коммуникаций под установку кондиционера. А также застройщик поставит металлическую входную дверь. Единственным ограничением является невозможность возвести межкомнатные перегородки по индивидуальному проекту - возведение будет проводиться по проекту застройщика, разработанному дизайнерами с учетом конфигурации и метража квартиры, а также для наиболее комфортных условий жизни в каждом конкретном случае.

Пока предчистовая отделка доступна для квартир в монолитных домах в Новой Боровой. Однако застройщик «А-100 Девелопмент» планирует реализовать подобный проект и в Зеленой Гавани.

По прогнозам специалистов компании, приобретение квартир с предчистовой отделкой позволит ускорить переезд на 2-3 месяца. Итоговая стоимость проекта зависит от метража квартиры - при этом цена работ за 1 квадратный метр площади составляет 100 у.е. При покупке жилья в мае 2020 года white box будет идти в подарок каждому покупателю квартир, где доступна новая услуга.