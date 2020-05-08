Программа мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

9.15 — 18.00
Ратушная площадь
– Звучат песни
военных лет
– Аудиотрансляция выступлений победителей конкурса художественного чтения «Война. Победа. Память», фестивалей-конкурсов патриотической песни «Песни юности наших отцов» и «Песни Победы» (в рамках районного проекта «Послушайте, чтобы помнить»)
10.00 — Возложение венков
и цветов у Стелы Освобождения
10.15 — Митинг у Вечного огня
«Беларусь помнит каждого»
12.00 — Митинги на местах воинских
захоронений Несвижского района
9.00 — 18.00
Площадка возле Несвижского РЦК
«Стена памяти» — «Беларусь помнит»
– Звучат песни военных лет
– Аудиотрансляция выступлений победителей конкурса художественного чтения «Война. Победа. Память», фестивалей-конкурсов патриотической песни «Песни юности наших отцов» и «Песни Победы» (в рамках районного проекта «Послушайте, чтобы помнить»)