Программа мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











9.15 — 18.00

Ратушная площадь

– Звучат песни

военных лет

– Аудиотрансляция выступлений победителей конкурса художественного чтения «Война. Победа. Память», фестивалей-конкурсов патриотической песни «Песни юности наших отцов» и «Песни Победы» (в рамках районного проекта «Послушайте, чтобы помнить»)

10.00 — Возложение венков

и цветов у Стелы Освобождения

10.15 — Митинг у Вечного огня

«Беларусь помнит каждого»

12.00 — Митинги на местах воинских

захоронений Несвижского района

9.00 — 18.00

Площадка возле Несвижского РЦК

«Стена памяти» — «Беларусь помнит»

– Звучат песни военных лет

– Аудиотрансляция выступлений победителей конкурса художественного чтения «Война. Победа. Память», фестивалей-конкурсов патриотической песни «Песни юности наших отцов» и «Песни Победы» (в рамках районного проекта «Послушайте, чтобы помнить»)