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Программа мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

08.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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9.15 — 18.00
Ратушная площадь
– Звучат песни
военных лет
– Аудиотрансляция выступлений победителей конкурса художественного чтения «Война. Победа. Память», фестивалей-конкурсов патриотической песни «Песни юности наших отцов» и «Песни Победы» (в рамках районного проекта «Послушайте, чтобы помнить»)
10.00 — Возложение венков
и цветов у Стелы Освобождения
10.15 — Митинг у Вечного огня
«Беларусь помнит каждого»
12.00 — Митинги на местах воинских
захоронений Несвижского района
9.00 — 18.00
Площадка возле Несвижского РЦК
«Стена памяти» — «Беларусь помнит»
– Звучат песни военных лет
– Аудиотрансляция выступлений победителей конкурса художественного чтения «Война. Победа. Память», фестивалей-конкурсов патриотической песни «Песни юности наших отцов» и «Песни Победы» (в рамках районного проекта «Послушайте, чтобы помнить»)


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9.15 — 18.00 Ратушная площадь– Звучат песни военных лет– Аудиотрансляция выступлений победителей конкурса художественного чтения «Война. Победа. Память»,...
 
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