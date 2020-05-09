Бурлеск в пустом клубе. Чем занимается безработная танцовщица в Токио

Источник материала: Tut.by

В Японии вся развлекательная индустрия — бары, рестораны и клубы — закрыта на карантин до конца мая.

Танцовщица бурлеска Айя «Русалка» Юмико оказалась в вынужденном отпуске и без дохода. Она работает как частный предприниматель, и ее зарплата зависит от количества выступлений и чаевых, поэтому она даже не может подать заявку на финансовую поддержку от государства.

О том, как танцовщица бурлеска переживет карантин, — в видео Русской службы Би-би-си.