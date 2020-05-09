ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бурлеск в пустом клубе. Чем занимается безработная танцовщица в Токио

09.05.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Японии вся развлекательная индустрия — бары, рестораны и клубы — закрыта на карантин до конца мая.

Танцовщица бурлеска Айя «Русалка» Юмико оказалась в вынужденном отпуске и без дохода. Она работает как частный предприниматель, и ее зарплата зависит от количества выступлений и чаевых, поэтому она даже не может подать заявку на финансовую поддержку от государства.

О том, как танцовщица бурлеска переживет карантин, — в видео Русской службы Би-би-си.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Японии вся развлекательная индустрия - бары, рестораны и клубы - закрыта на карантин до конца мая
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские депутаты возложили цветы к вечному огню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика