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Белорусские депутаты возложили цветы к вечному огню

09.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в преддверии 9 мая прошла памятная акция у мемориального комплекса «Масюковщина», передает телеканал «МИР24».

Депутаты парламента возложили цветы к вечному огню. На этом месте располагался концлагерь ШталАг-352, который нацисты организовали в июле 1941-го года. Здесь погибли свыше 80 тысяч узников. Имена многих до сих пор не установлены.

«Мы не можем и не имеем права предать память людей погибших. Посмотрите, как пострадала Беларусь! Если говорить о местах захоронений, если говорить о мемориальных комплексах, обелисках, памятниках, практически на каждом шагу у нас памятные знаки! Как в этот день не отмечать этот праздник? По-моему, это святое», – рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Мероприятие прошло в рамках масштабной акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Белорусы по всей стране возлагают цветы к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам и могилам неизвестных солдат.



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Теги: Минск
 
 
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Памятная акция у мемориального комплекса «Масюковщина».
 
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