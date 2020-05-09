ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экс-глава ПВТ и еще четыре человека готовы соперничать с Лукашенко за президентскую должность

09.05.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

dev.by

В пятницу, 8 мая, на своей странице в Facebook о намерении побороться за президентское кресло объявил экс-глава ПВТ Валерий Цепкало. Он стал четвертым потенциальным кандидатом на высокий пост, публично бросившими вызов Лукашенко.

На своей странице в Facebook Валерий Цепкало пишет, что мировая революция, в ходе которой  «на место давления, принуждения, запугиваний пришли новые формы организации государства и общества, основанные на партнерстве, сотрудничестве и горизонтальном взаимодействии», «прошла мимо Беларуси».

«Свыше четверти века страна двигалась в противоположном направлении. В стране утверждались семейные, неофеодальные отношения с возможностью проявления различных форм капризности, бесцеремонности и грубости по отношению к тем, кто стоит ниже в социальной лестнице, - говорит Цепкало. - В стране сформировалась модель, при которой возвышение одних происходило не путем индивидуального развития и личностного роста, а за счет «опущения» и унижения других, лишения их гордости и человеческого достоинства».

В результате  «предприниматель был криминализирован, а гражданин «стерилизован». И из-за этого «экономика потеряла конкурентоспособность, а общество – способность к развитию». По словам экс-главы ПВТ, «теперь белорусы зарабатывают меньше, чем самая бедная китайская провинция».

«Наша страна ходит по миру с протянутой рукой и просит выделить ей кредиты на покрытие процентов по ранее полученным кредитам», - утверждает он.

«Мы не решаем проблем завтрашнего дня – мы их не понимаем. Вместо этого мы заняты бессмысленными «битвами за урожай», «модернизацией» деревообработки и цементной отрасли, спасением камвольного комбината, целлюлозной фабрики, посещением свинарников и коровников, а также борьбой с «тунеядцами» и «бездельниками». На все это тратятся колоссальные силы, деньги, время и энергия», - пишет Цепкало.

И по этой причине он принял решение баллотироваться в кандидаты  на президентскую должность.

«Я мечтаю о том, чтобы у нас была другая страна. Страна, где люди обладают собственностью – на землю своих предков, на заводы, предприятия, фабрики. Где люди будут чувствовать себя хозяевами. Где они смогут свободно трудиться. Не из-под палки, а потому что чувствуют страну своей», - говорится в его заявлении.

«Беларусь – замечательная страна! Надо лишь прожить последние месяцы провинциально-скучной эпохи, и после этого всё, что мы умеем, мы сможем показать миру. Беларусь еще способна удивить мир технологиями и новыми интеллектуальными прорывами!», - подчеркивает Цепкало.

Валерий Цепкало занимал пост помощника президента Беларуси в сфере науки и технологий, в 1997—2002 годах был послом Беларуси в США, до этого работал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси. В 2006-2017 годах он был руководителем ПВТ, а в последнее время выступает консультантом правительств стран постсоветского пространства по развитию информационных технологий.

Напомним, что о своей готовности участвовать в выборах, которые намечены на 9 августа, кроме Александра Лукашенко и Валерия Цепкало объявили также депутат Олег Гайдукевич, председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень, сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев  и  блогер Сергей Тихановский.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 8 мая, на своей странице в Facebook о намерении побороться за президентское кресло объявил экс-глава ПВТ Валерий Цепкало. Он стал четвертым потенциальным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бурлеск в пустом клубе. Чем занимается безработная танцовщица в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика