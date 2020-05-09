Экс-глава ПВТ и еще четыре человека готовы соперничать с Лукашенко за президентскую должность

Источник материала: Ежедневник

dev.by

В пятницу, 8 мая, на своей странице в Facebook о намерении побороться за президентское кресло объявил экс-глава ПВТ Валерий Цепкало. Он стал четвертым потенциальным кандидатом на высокий пост, публично бросившими вызов Лукашенко.

На своей странице в Facebook Валерий Цепкало пишет, что мировая революция, в ходе которой «на место давления, принуждения, запугиваний пришли новые формы организации государства и общества, основанные на партнерстве, сотрудничестве и горизонтальном взаимодействии», «прошла мимо Беларуси».

«Свыше четверти века страна двигалась в противоположном направлении. В стране утверждались семейные, неофеодальные отношения с возможностью проявления различных форм капризности, бесцеремонности и грубости по отношению к тем, кто стоит ниже в социальной лестнице, - говорит Цепкало. - В стране сформировалась модель, при которой возвышение одних происходило не путем индивидуального развития и личностного роста, а за счет «опущения» и унижения других, лишения их гордости и человеческого достоинства».

В результате «предприниматель был криминализирован, а гражданин «стерилизован». И из-за этого «экономика потеряла конкурентоспособность, а общество – способность к развитию». По словам экс-главы ПВТ, «теперь белорусы зарабатывают меньше, чем самая бедная китайская провинция».

«Наша страна ходит по миру с протянутой рукой и просит выделить ей кредиты на покрытие процентов по ранее полученным кредитам», - утверждает он.

«Мы не решаем проблем завтрашнего дня – мы их не понимаем. Вместо этого мы заняты бессмысленными «битвами за урожай», «модернизацией» деревообработки и цементной отрасли, спасением камвольного комбината, целлюлозной фабрики, посещением свинарников и коровников, а также борьбой с «тунеядцами» и «бездельниками». На все это тратятся колоссальные силы, деньги, время и энергия», - пишет Цепкало.

И по этой причине он принял решение баллотироваться в кандидаты на президентскую должность.

«Я мечтаю о том, чтобы у нас была другая страна. Страна, где люди обладают собственностью – на землю своих предков, на заводы, предприятия, фабрики. Где люди будут чувствовать себя хозяевами. Где они смогут свободно трудиться. Не из-под палки, а потому что чувствуют страну своей», - говорится в его заявлении.

«Беларусь – замечательная страна! Надо лишь прожить последние месяцы провинциально-скучной эпохи, и после этого всё, что мы умеем, мы сможем показать миру. Беларусь еще способна удивить мир технологиями и новыми интеллектуальными прорывами!», - подчеркивает Цепкало.

Валерий Цепкало занимал пост помощника президента Беларуси в сфере науки и технологий, в 1997—2002 годах был послом Беларуси в США, до этого работал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси. В 2006-2017 годах он был руководителем ПВТ, а в последнее время выступает консультантом правительств стран постсоветского пространства по развитию информационных технологий.

Напомним, что о своей готовности участвовать в выборах, которые намечены на 9 августа, кроме Александра Лукашенко и Валерия Цепкало объявили также депутат Олег Гайдукевич, председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень, сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев и блогер Сергей Тихановский.