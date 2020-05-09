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Лукашенко поздравил лидеров стран СНГ и участников антигитлеровской коалиции с Днем Победы

09.05.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

sb.by

Поздравительные послания главы государства адресованы также известным политическим деятелям, руководителям интеграционных структур.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В частности, поздравления от главы Беларуси получили руководители Азербайджана, Армении Армену Саркисяну, нынешний и первый президенты Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана,  Туркменистана, Узбекистана, Украины и  Грузии..

В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что это историческое событие является священным праздником для всех, кто чтит подвиг советского народа, отстоявшего мир и независимость родной земли в самой жестокой и разрушительной за историю человечества войне. "Неоценим вклад в общую Победу над фашизмом белорусов и россиян. Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Отечество. Убежден, что единство, дружба и взаимовыручка наших народов, проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства", - говорится в поздравлении.

В поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину Александр Лукашенко отметил, что храбрость и героизм белорусского и китайского народов в освободительной борьбе получили всемирное признание. Обе страны вошли в число государств - основателей ООН. "Именно в период военного лихолетья заложена основа железного братства наших народов. Белорусы самоотверженно сражались против японских милитаристов в небе над Китаем, уроженцы Поднебесной участвовали в подпольном движении на нашей территории, - подчеркнул белорусский лидер. - Минск и Пекин помнят уроки истории и доблестный подвиг победителей, свято чтят память павших и противостоят любым попыткам искажения событий. Убежден, что мы и впредь совместными усилиями будем способствовать сохранению мира и объединению международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз".

"Беларусь, как и все республики Советского Союза, героически сражалась с врагом за мирное будущее человечества. Наша страна высоко ценит солидарность участников антигитлеровской коалиции, в том числе поддержку США в рамках программ ленд-лиза и восстановления разрушенной войной экономики. Убежден, что в сегодняшних непростых обстоятельствах международное сообщество должно объединить свои усилия в целях сохранения мира и стабильности", - отметил Александр Лукашенко в поздравлении Президенту США Дональду Трампу.

В посланиях в адрес американского лидера, а также Королевы Великобритании Елизаветы II и Президента Франции Эммануэля Макрона подчеркивается, что открытие Второго фронта, высадка войск союзников в Нормандии приблизили общий триумф и являются ярким примером мужества и решительности народов, объединенных борьбой за свободу и независимость.

 
Теги: Минск
 
 
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Поздравительные послания главы государства адресованы также известным политическим деятелям, руководителям интеграционных структур.
 
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