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За сутки положительный результат на COVID-19 в Беларуси зафиксирован у 951 человека
09.05.2020 15:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
rh.by
В Беларуси на 9 мая зарегистрировано 22 тысячи 52 человека с положительным тестом на COVID-19.
Об этом сообщает Минздрав. Это на 951 человека больше, чем было на 8 мая.
За все время распространения вируса на территории страны умерло 126 человек. Выздоровело 6 050 пациентов, у которых был зафиксирован COVID-19.
Проведен 251 тыс. 771 тест.
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В Беларуси на 9 мая зарегистрировано 22 тысячи 52 человека с положительным тестом на COVID-19.
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