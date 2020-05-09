За сутки положительный результат на COVID-19 в Беларуси зафиксирован у 951 человека

Источник материала: Ежедневник

rh.by

В Беларуси на 9 мая зарегистрировано 22 тысячи 52 человека с положительным тестом на COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав. Это на 951 человека больше, чем было на 8 мая.

За все время распространения вируса на территории страны умерло 126 человек. Выздоровело 6 050 пациентов, у которых был зафиксирован COVID-19.

Проведен 251 тыс. 771 тест.