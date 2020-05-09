ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За сутки положительный результат на COVID-19 в Беларуси зафиксирован у 951 человека

09.05.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

rh.by

В Беларуси на 9 мая зарегистрировано 22 тысячи 52 человека с положительным тестом на COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав. Это на 951 человека больше, чем было на 8 мая.

 За все время распространения вируса на территории страны умерло 126 человек. Выздоровело  6 050 пациентов, у которых был зафиксирован COVID-19.

Проведен 251 тыс. 771 тест.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на 9 мая зарегистрировано 22 тысячи 52 человека с положительным тестом на COVID-19.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не подскажете, где воевал Лукашенко?»: самые смешные мемы о параде в Минске в разгар эпидемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика