Беларусь сняла запрет на вывоз бинтов, марли и ваты

Источник материала: Ежедневник

minsknews.by

Почти два месяца назад власти ввели запрет на вывоз из страны некоторых товаров медицинского назначения. После стабилизации обстановки правительство ослабило меры.

Соответствующее постановление, на которое ссылается TUT.BY, было опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Из списка запрещенных к вывозу товаров медицинского назначения исключили бинты, марлю и вату. Также разрешено вывозить из страны маски, но только белорусского производства.

Напомним, Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных медицинских товаров и оборудования 17 марта. В перечень таких товаров попали СИЗ, хирургические халаты и перчатки, комплекты медицинские одноразовые. Запрет будет действовать до 1 июня 2020 года.

При этом он не распространяется на вывоз товаров для физических лиц для личного использования, а также для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, одобренной правительством Беларуси.

7 мая в «Беллегпроме» рассказали о том, что предприятия госконцерна «Беллегпром» планируют в ближайшее время экспортировать первые партии защитных масок. Они отправятся в Россию и Германию. По данным «Беллегпрома», на 15 апреля объем производства был 2,3 млн масок в сутки.

