Брак с «Жоффреем де Пейраком», борьба с алкоголизмом, попытка суицида. Что было в жизни Влади, кроме Высоцкого

Источник материала: Tut.by

На постсоветском пространстве ее имя ассоциируется исключительно с именем прославленного артиста и барда, который очень сильно любил ее. А она любила его. Марина Влади — прекрасная спутница, муза и жена великолепного Владимира Высоцкого.

И в 99% случаев Марину вспоминают исключительно в связке с ним. Что не очень честно, ведь жизнь этой актрисы была полна увлекательными приключениями и событиями, которые интересно вспомнить. Так что сегодня, в день рождения Марины Влади, исправляем эту несправедливость и говорим только о ее биографии.

Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова (вот такое длинное и настоящее имя Марины Влади) появилась на свет 10 мая 1938 года во Франции, в городке Клиши-ла-Гаренн. Младшая из четырех дочерей в семье русской балерины дворянского происхождения и оперного певца из украинских цыган.

Отец — Владимир Васильевич — выпускник Московской консерватории, который уехал во Францию, чтобы принять участие в Первой мировой войне. В российскую царскую армию его не приняли по семейным обстоятельствам. А вот во французской он сумел сделать карьеру летчика, а потом демобилизовался и поступил служить в парижскую оперу.

«…Когда началась Первая мировая война, он уехал во Францию, чтобы уйти в армию добровольцем. Он был единственным сыном овдовевшей матери, и в русскую армию его не брали. Стал летчиком, был ранен, награжден воинским крестом. После войны остался во Франции, работал в парижской опере, пел семь сезонов в опере Монте-Карло. Был знаком с Модильяни, Матиссом, Делоне».

А вот мама — Милица Евгеньевна Энвальд — уехала из России уже в 1919 году. Ее отцу — генералу царской армии — не нашлось места в «новом мире», который строили «красные». И семья эмигрировала из Петербурга.

«Моя мама воспитывалась в Смольном институте благородных девиц. В 1917 году ей было 18 лет. Она была из тех, кто, воодушевившись новыми идеями, вывесили в день восстания красные лоскуты на окнах. Потом она видела, как громили евреев-суконщиков, и на всю жизнь запомнила, как, отливающие разными цветами, огромные куски ткани валялись, размотавшись по всей улице. Потом убили ее любимую классную даму, и она, как и многие девушки, в страхе бежала за границу».

Родители Марины встретились в Белграде. Она жила там с семьей. А он приехал на гастроли. Поженились, в браке родились 4 дочери: Ольга, Таня, Милица и младшая — Марина.

Трое из четырех выбрали актерскую профессию, а четвертая стала телережиссером. Длинную, хоть и звучную, фамилию все сменили на псевдонимы. Ольга стала Ольгой Варен, Таня — Одиль Версуа, Милица — Элен Валье, а Марина — в честь отца Владимира — Мариной Влади.

В начале актерской карьеры Одиль, Элен и Марина вместе играли в чеховских «Трех Сестрах». Публика валом шла смотреть на сестер Поляковых. Это была настоящая победа. В одной из публикаций того времени популярный журнал «Пари-Матч» даже предположил, что общая заглавная буква V во всех четырех псевдонимах сестер означает слово победа (la Victoire).

Но гораздо сильнее театра Марина увлекалась кино. Первую свою роль она сыграла, когда ей исполнилось 10 лет, в картине «Летняя гроза». Скорее всего, на съемочную площадку юную актрису привела старшая сестра Одиль, которая исполняла в этой мелодраме главную роль. Потом была работа в «Черных перьях», где на съемочной площадке 15-летняя Влади знакомится с 27-летним Марчелло Мастроянни. Эта парочка постоянно флиртовала, но дальше флирта — по заверениям самой Марины — дело не пошло. Правда, Мастроянни оказал ей неоценимую услугу: познакомил со многими известными артистами и режиссерами, ведь уже тогда он был очень популярным и вхожим в круг богемы.

Спустя совсем короткое время Марине доверяют партию «первой скрипки» в актерском ансамбле. Влади играет главные роли и завоевывает первые профессиональные награды. Узнают об актрисе и в СССР: в 1956 году на экраны выходит драма «Колдунья» по произведению «Олеся» Куприна. Этот фильм надолго стал визитной карточкой Марины Влади.

«Мне тогда не было и 16 лет, и хотя я, как все девчонки моего поколения, много читала, в том числе и Куприна, но я не так много занималась психологией. Мне давали текст, и я его играла. Мне кажется, что до сих пор я так и играю — больше как человек, а не как актриса. Мне до сих пор много пишут из России — не только как жене Высоцкого, но и как „колдунье“. Этот фильм очень у вас полюбили. Я помню, как в 1959 году я прилетела в Москву, на Неделю французского кино, и ко мне бросились толпы девушек, каждая из которых была моей копией — распущенные волосы, челка. Они меня зацеловали, я была вся в помаде».

Публика была влюблена в старлетку, неравнодушны к ней стали и многие коллеги. Режиссеры Орсон Уэллс и Жан-Люк Годар делают ей предложение руки и сердца. Но она отвергает их в пользу 28-летнего актера и режиссера Робера Оссейна — того самого Жоффрея де Пейрака из «Анжелики».

«Марине было тогда 16 лет, и я так в нее влюбился! Скупил в городе журналы с ее фотографиями, размышлял, чем бы ее покорить. И придумал! Пригласил ее сыграть в моем фильме. Это было абсолютное нахальство, потому что Марина была звездой, а я только начинал. Тем не менее она согласилась, и мы начали работу над фильмом „Негодяи попадают в ад“. Я устраивал романтические прогулки, мы много разговаривали. Но Марина мне как-то сказала: „Напрасно! Ты не в моем вкусе. Чтобы я стала твоей женой, вычерпай ложкой океан!“. Я пообещал! Океан, к счастью, осушать не пришлось — через 2 года Марина стала моей женой», — вспоминает Робер.

В этом браке у супругов рождается двое сыновей — Игорь и Петр. Муж и жена вместе работают на съемочной площадке, и этот тандем имеет большой успех. Все, как часто бывает, сгубил быт. Спустя всего несколько лет семейной жизни Оссейн стал инициатором расставания:

«Мы жили в огромном доме Поляковых — чаепития у самовара, беседы, игры. Быт большой русской дворянской семьи, который они перенесли в Париж. Этот быт и погубил нашу с ней семью. Марине не хотелось расставаться с сестрами, родителями, с этим привычным укладом. А я больше не мог жить в колхозе! Мне порой казалось, что я женат сразу на всех четырех сестрах. Последовали годы скандалов и ссор. Мы расставались мучительно, даже двое маленьких сыновей не смогли удержать нас вместе. Скажу одно: я очень любил Марину. Любила ли она? Спросите у нее».

У супругов был еще один шанс наладить отношения. Марине предлагают роль Анжелики в одноименной картине, где ее партнером должен был стать бывший муж. Начались съемки, а вместе с ними возобновились и скандалы. Марина уходит из проекта, а ей на смену приглашают Мишель Мерсье, которая стала эталонной Анжеликой на долгие годы.

Тем временем Влади не унывает, много снимается у самых именитых режиссеров. Ее партнеры по картинам — французские звезды первой величины: Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Жерар Депардье. У нее есть "Серебряная ветвь" Каннского кинофестиваля как лучшей актрисе года, номинация на «Золотой глобус» и… новый супруг! Летчик-испытатель Жан-Клод Бруйе покорил ее сердце. Марина снова выходит замуж и рожает третьего сына — Владимира.

Но семейная жизнь снова не ладится. Пара расстается. Может, всему виной был странный русский актер, который поклялся завоевать ее сердце? Они впервые увиделись в 1967 году. Марина пришла в театр на Таганке, чтобы увидеть известного русского барда и актера, в одной из лучших его ролей — Хлопуши в спектакле «Пугачев» по поэме Сергея Есенина.

«На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Меня пригласили посмотреть репетицию „Пугачева“, пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей — некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаяньем, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени».

На ужине после спектакля он подошел к ней. Конечно же, он не мог не узнать «колдунью», по которой сходил с ума весь Союз. Они проговорили весь вечер, а под конец Высоцкий сказал: «Наконец-то я встретил вас. Я хотел бы уйти отсюда и петь только для вас». И он пел, а потом признавался в любви.

«Я оценила Володю прежде всего именно как поэта и актера. Это не была любовь к нему с первого взгляда как к мужчине. Думаю, что и меня как актрису он тоже уважал. Хотя я ему нравилась как женщина — я это чувствовала. Мы долго притирались друг к другу. Почти год оставались только друзьями: встречались в компаниях, общались. Постепенно интерес друг к другу перешел в любовь».

— Володя, ты необыкновенный человек, но у меня на поездку только несколько дней, и у меня трое детей, — говорила Влади.

— У меня тоже семья и дети, но все это не должно помешать нам стать мужем и женой, — парировал он.

Так и случилось. Марина снова приехала в Союз, чтобы сниматься в советско-французском фильме «Сюжет для небольшого рассказа». И они снова встретились:

«В один из осенних вечеров я прошу оставить нас одних в доме кого-то из твоих друзей. Хозяин дома исчезает к соседям. Друзья молча обнимают нас и уходят. Закрыв за ними дверь, я оборачиваюсь и смотрю на тебя. Ты дрожишь. Ты шепчешь слова, которые я не могу разобрать. Я протягиваю к тебе руки и слышу обрывки фраз: «На всю жизнь моя жена…».

Зимой 1970 года они поженились. Медовый месяц провели в круизе на пароходе. А дальше наступили серые будни. Видятся мельком, во время ее приездов по туристической визе.

Несколько десятилетий спустя эту любовь будут превозносить до небес: их отношениям посвятят документальный фильм, а в Екатеринбурге влюбленной паре Высоцкий-Влади установят памятник. Ну а пока он даже не мог поехать к своей супруге во Францию. Эту «вольность» Высоцкому разрешат лишь шесть лет спустя. Такая жизнь, безусловно, надломила и без того остро переживающего различные неурядицы актера. Усугубилось пристрастие к алкоголю. Несчетное количество раз Марина вытаскивала его с квартирников, где артист с друзьями гулял до беспамятства.

Конечно, Высоцкий клялся ей навсегда завязать с выпивкой. Но…

«4 часа утра 25 июля я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровать. На подушке красный след. Я раздавила огромного комара. Я, не отрываясь, смотрю на подушку, меня словно заколдовало это яркое пятно. Звонит телефон, я знаю, что услышу не твой голос: «Володя умер». Вот и все. Два коротких слова, сказанных незнакомым голосом».

Она немедленно прилетела к нему: всю ночь просидела у гроба и провела его в последний путь.

Во Францию она вернется совершенно сломленной. Потеря вытащила из нее все силы, отныне она не могла даже слушать записи песен в его исполнении — было просто физически больно. Пыталась покончить жизнь самоубийством. От страшного шага ее спас друг семьи — доктор-онколог Леон Шварценберг, который лечил сестру Марины. Оставив свою семью, он провел с Влади следующие 23 года.

Марина снова счастлива. Она много работает, как и прежде, в кино и в театре. За свою долгую карьеру Влади снимется в более чем ста картинах. Много пишет. Актриса и раньше пробовала себя в эпистолярном жанре, но тут издает настоящий бестселлер — книгу про любимого — «Владимир, или Прерванный полет». В нее вошли неизвестные факты о жизни артиста и редкие архивные фото.

«Ничто так не напоминает блестящую и такую недолгую жизнь Владимира Высоцкого, как отколовшийся кусок звезды, оплавившийся в воздухе, оставивший огненный след в небе и завершивший свой стремительный полет на могиле поэта».

В 2003-м Леона не стало. Врач-онколог скончался от рака. Марина глушила боль спиртным несколько лет. Из алкогольного болота вытащила себя сама: начала работать над мемуарами и другими проектами.

«Меня всегда спасает работа. Любовь, конечно, очень важна для женщины, но не всем она выпадает. Не всем удается встретить таких людей, с которыми я жила. Все мои мужчины были людьми уникальными».

В 2006 году она вместе с режиссером Жан-Люком Тардье выпускает постановку на французском языке «Владимир, или прерванный полет…» по мотивам своей книги.

«Это очень большой труд. Сорок пять номеров за час пятнадцать. Фрагменты моей книги и Володиных записей я читаю по-французски, песни его пою по-русски. Рядом три музыканта. Написала роман «Мой вишневый сад», являющийся по сути автобиографией. Я решила рассказать историю своей семьи, продлив жизнь героев «Вишневого сада», который я много раз играла. А история моих близких очень похожа на эту чеховскую пьесу, ведь у моей бабушки под Курском был такой же большой вишневый сад. Мой дед — генерал белой армии, а мама — главная героиня книги — выпускница Смольного института, пережившая революцию и Гражданскую войну. В конце книги, как и в жизни, она встречается с Володей, благословив меня на жизнь с ним».

Также она написала книгу о своей борьбе с алкоголизмом «На пляже, человек в черном» и распродает связанные с ним вещи: в том числе посмертную маску, снятую собственноручно, и его последнее стихотворение, посвященное ей, с автографом поэта.

«Переезжаю. Я живу одна в большом доме, что не так просто. Вот почему пришло время перебраться поближе к Парижу. У меня будет маленькая квартира, и, понятно, все с собой не заберешь. Расстаюсь с драгоценностями, картинами, скульптурами, книгами. Автограф, к счастью, купили русские для музея Высоцкого в Екатеринбурге, созданного с огромной любовью. Там воссоздана комната в петербургском отеле, где мы жили, стоит «Мерседес», который я привезла из Германии… Себе на память оставила одну его фотографию в роли Галилея, которая висит в моей квартире. Все остальное я давно отдала в Российский государственный архив литературы и искусства — рукописи, фото, нашу переписку, которая станет доступной после моей смерти. Все это должно принадлежать России».