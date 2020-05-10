У бойца UFC полностью закрылся глаз из-за гематомы

Источник материала: Tut.by

Бой Висенте Луке против Нико Прайса в рамках турнира UFC 249 был остановлен досрочно, пишет sovsport.

Поединок проходил в равной борьбе, однако в заключительном раунде Прайс получил очень сильное рассечение — и врачи запретили американцу продолжать. Правый глаз бойца полностью закрылся гематомой. Бразильцу Луке присудили победу техническим нокаутом.

В официальном твиттере UFC опубликовано видео , на котором хорошо заметна эта травма.

— Определение слова «воин», — подписано оно.