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У бойца UFC полностью закрылся глаз из-за гематомы

10.05.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бой Висенте Луке против Нико Прайса в рамках турнира UFC 249 был остановлен досрочно, пишет sovsport.

Поединок проходил в равной борьбе, однако в заключительном раунде Прайс получил очень сильное рассечение — и врачи запретили американцу продолжать. Правый глаз бойца полностью закрылся гематомой. Бразильцу Луке присудили победу техническим нокаутом.

В официальном твиттере UFC опубликовано видео, на котором хорошо заметна эта травма.

— Определение слова «воин», — подписано оно.

 

 
 
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