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У бойца UFC полностью закрылся глаз из-за гематомы
Источник материала: Tut.by
Бой Висенте Луке против Нико Прайса в рамках турнира UFC 249 был остановлен досрочно,
Поединок проходил в равной борьбе, однако в заключительном раунде Прайс получил очень сильное рассечение — и врачи запретили американцу продолжать. Правый глаз бойца полностью закрылся гематомой. Бразильцу Луке присудили победу техническим нокаутом.
В официальном твиттере UFC
— Определение слова «воин», — подписано оно.
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Это произошло на турнире UFC 249.
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