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Фергюсон доставлен в больницу после поражения от Гэтжи

10.05.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон был доставлен в больницу после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи на турнира UFC 249.

«По словам Даны Уайт, Нико Прайс и Тони Фергюсон были доставлены в больницу», — написал в своем «твиттере» журналист Дэнни Сегура.
 

Напомним, что Тони Фергюсон уступил Джастину Гэтжи в главном бою UFC 249 в Джексонвилле. 

Бой был остановлен досрочно в пятом раунде после того, как Гэтжи начал избивать своего противника. Фергюсон проиграл техническим нокаутом.

 
 
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Бой был остановлен досрочно в пятом раунде после того, как Гэтжи начал избивать своего противника.
 
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