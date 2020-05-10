Фергюсон доставлен в больницу после поражения от Гэтжи

Источник материала: Tut.by

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон был доставлен в больницу после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи на турнира UFC 249.

«По словам Даны Уайт, Нико Прайс и Тони Фергюсон были доставлены в больницу», — написал в своем «твиттере» журналист Дэнни Сегура.

Напомним, что Тони Фергюсон уступил Джастину Гэтжи в главном бою UFC 249 в Джексонвилле. Бой был остановлен досрочно в пятом раунде после того, как Гэтжи начал избивать своего противника. Фергюсон проиграл техническим нокаутом.