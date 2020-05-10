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Праздничные салюты в честь Дня Победы прошли в странах Содружества
10.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Праздничные салюты в честь 75-й годовщины Победы прошли в столицах стран Содружества, сообщает телеканал «МИР 24».
Праздничный фейерверк украсил небо Бишкека, Еревана и Минска.
Ранее, праздничный
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Праздничные салюты состоялись в Бишкеке, Ереване и Минске
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