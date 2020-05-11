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«Добрые отряды» помогут с доставкой лекарств и продуктов пожилым людям

12.05.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС присоединился к инициативе Белорусского Красного Креста и запустил «Добрые отряды»: 900 волонтеров во всех регионах страны будут помогать пожилым людям с доставкой предметов первой необходимости и медикаментов. Всего в рамках совместного проекта 3 тысячи волонтеров, которых планируется привлечь по программе борьбы с COVID-19, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Волонтеры «Добрых отрядов» будут работать в течение месяца во всех регионах страны. Они пройдут специальную подготовку, каждый получит отличительную экипировку и необходимые средства защиты: одноразовые перчатки, медицинские маски, антисептик.

Пожилым людям помогут с покупкой и доставкой продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости. Как оставить заявку, можно узнать на инфолинии Белорусского Красного Креста ― «Добрый телефон» 201.

«Мы рады, что так много неравнодушных людей находят время, чтобы помочь другим. Сейчас как никогда важно изолировать пожилых граждан от лишних социальных контактов — так мы сможем сократить количество инфицированных и тем самым снизим нагрузку на учреждения здравоохранения. А люди старшего возраста при этом сохранят здоровье и не будут чувствовать себя одиноко», — отметила национальный координатор волонтеров COVID-19 Белорусского Общества Красного Креста Елена Русинович.

«Мы решили поддержать волонтеров, которые сегодня помогают пожилым людям. «Добрые отряды» мы создали совместно с Белорусским Обществом Красного Креста, поскольку эта организация обладает колоссальным опытом работы с волонтерскими проектами. Также мы обнулили тарификацию на инфолинию Белорусского общества Красного Креста 201 в поддержку пожилых людей», ― подчеркнула руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория Здярская.

Справочно

«Добрый телефон» в поддержку пожилых людей, организованный Белорусским Обществом Красного Креста и платформой «Имена», заработал 30 марта. Обратиться на инфолинию можно в будни — с 9 до 18 часов. К инициативе присоединились мобильные операторы страны и обнулили звонки на номер 201. Для абонентов МТС они будут бесплатными до конца года. Для звонков со стационарных телефонов доступен номер 122.

 
 
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МТС присоединился к инициативе Белорусского Красного Креста и запустил «Добрые отряды»: 900 волонтеров во всех регионах страны будут помогать пожилым людям с...
 
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