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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на вторник в Беларуси

12.05.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Усиление ветра на большей части территории и ночные заморозки в некоторых районах ожидаются в Беларуси 12 мая.

Синоптики предупреждают, что 12 мая (вторник) ожидается резкая смена погоды: во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Ночью 12 мая (вторник) местами по северо-западу страны заморозки 0, -1°С, 13 и 14 мая (среда-четверг) в отдельных районах ожидаются заморозки до 0, -3°С, сообщает Белгидромет.

12 мая на большей части Беларуси пройдут дожди, ночью по северо-западу, днем местами по стране с мокрым снегом. В отдельных районах осадки будут сильными. Днем по юго-востоку возможны грозы. Температура от -1 до +15°С ночью, от +5 до +22°С днем.

13 мая по северо-востоку, днем преимущественно по северо-западной половине республики пройдут кратковременные дожди, ночью - с мокрым снегом. Температура минимальная ночью +1..+5°С, местами заморозки до 0..-3°С; максимальная днем +9..+16°С.

14 мая местами по стране кратковременные дожди, ночью по северу возможен мокрый снег. Ожидается от +1..+7°С ночью, в отдельных районах заморозки, до +8..+15°С днем.

 
 
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Усиление ветра на большей части территории и ночные заморозки в некоторых районах ожидаются в Беларуси 12 мая.
 
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