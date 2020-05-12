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Что такое такси, или Правила, о которых не знают большинство пассажиров

12.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Перед тем как обратиться к услугам такси, пассажиру необходимо знать, что автомобиль должен иметь соответствующее оформление, оборудован таксометром, позволяющим рассчитать стоимость поездки либо простоя, терминалом, предоставляющим возможность рассчитаться банковской платежной карточкой.

В соответствии с законодательством водитель автомобиля-такси обязан после посадки пассажира совершать поездку с включенным таксометром, в подтверждение суммы принятых денежных средств выдать пассажиру чек. Именно наличие чека является основной гарантией соблюдения прав пассажира при возникновении непредвиденных ситуаций.

Стоит отметить, что пассажир имеет право отказаться от оплаты поездки в случае оказания услуги по перевозке пассажиров автомобилями-такси с выключенным таксометром или без таксометра, за исключением случаев заказа автомобильной перевозки пассажиров автомобилями-такси с использованием электронной информационной системы с оплатой услуги в безналичном порядке.
Сотрудники ИМНС по г. Пинску за 2019 год установили 23 нарушения, которые были допущены субъектами хозяйствования при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобилями-такси, за истекший период нынешнего года — 12 нарушений. В основном это прием наличных денежных средств без таксометра.

Соглашаясь на поездку в автомобиле «нелегала», пассажир подвергает себя дополнительным рискам, является незащищенным по причине отсутствия полноценного договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договора обязательного страхования гражданской ответственности автомобильного перевозчика перед пассажирами, обязательств по соответствующей подготовке водителей. Нет уверенности в том, что автомобиль находится в исправном техническом состоянии. Так, в 2019 году установлено 20 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров без государственной регистрации в установленном порядке, за истекший период нынешнего года — шесть таких фактов.

ИМНС по г.Пинску
Фото из свободных источников
 
 
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Перед тем как обратиться к услугам такси, пассажиру необходимо знать, что автомобиль должен иметь соответствующее оформление, оборудован таксометром, позволяющим...
 
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