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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Таксист привез в милицию мужчину, похитившего телефон HONOR 8С Правда, сам водитель этого не знал. История случилась в Светлогорске. Отвезти пассажиров к правоохранителям таксист решил после того, как с ним не рассчитались...

Правда, сам водитель этого не знал. История случилась в Светлогорске. Отвезти пассажиров к правоохранителям таксист решил после того, как с ним не рассчитались клиенты. Как выяснилось, двое парней хотели заплатить водителю деньгами, их они планировали выручить в ломбарде за телефон, который похитили у подруги. Но гаджет там не приняли.