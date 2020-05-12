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Таксист привез в милицию мужчину, похитившего телефон HONOR 8С

12.05.2020 10:14 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Правда, сам водитель этого не знал. История случилась в Светлогорске. Отвезти пассажиров к правоохранителям таксист решил после того, как с ним не рассчитались клиенты. Как выяснилось, двое парней хотели заплатить водителю деньгами, их они планировали выручить в ломбарде за телефон, который похитили у подруги. Но гаджет там не приняли.

Артем Дубровский, старший инспектор ОИОС УВД Гомельской области: "Взять мобильный без документов там отказались. И они снова остались без денег. Тогда таксист набрал 102, объяснив, что пассажиры отказываются платить. Участковый инспектор милиции принес девушке, которая только вернулась в населенный пункт, хорошую весть. Ваш телефон найден, как и тот, кто его похитил. А вот ее знакомому теперь не до веселья. Следователями дана правовая оценка его действиям. Возбуждено уголовное дело по факту кражи".

 
 
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Правда, сам водитель этого не знал. История случилась в Светлогорске. Отвезти пассажиров к правоохранителям таксист решил после того, как с ним не рассчитались...
 
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