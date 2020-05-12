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Сразу два факта кражи пневматического оружия попали в милицейскую сводку

12.05.2020 10:14 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

История про два ствола, но не по Гаю Ричи. Сразу два факта кражи пневматического оружия накануне попали в милицейскую сводку. В первом случае реплика винтовки была похищена у пенсионера из Смолевичского района. По информации правоохранителей, кража произошла, когда 71-летнему дедушке привезли пенсию. Пока хозяин дома считал выданные ему деньги один из визитеров, прихватил в доме пневматическую винтовку. 

Во втором случае копия пистолета Макарова стала предметом кражи в Добруше. Племянник гостил у дяди, у которого со времен службы в морфлоте осталось пневматическое оружие. Родственник долго не признавался в краже, даже перепрятал пистолет, когда к нему наведалась милиция. Но оружие все-таки нашли во время обыска. В обоих случаях следователи возбудили уголовные дела за кражу.    

 
 
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История про два ствола, но не по Гаю Ричи. Сразу два факта кражи пневматического оружия накануне попали в милицейскую сводку. В первом случае реплика винтовки была...
 
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