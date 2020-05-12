«Об отдельных вопросах при выполнении погрузочно-разгрузочных работ»

Источник материала: Кричевская жизнь

Погрузочно-разгрузочные работы относится к числу работ с повышенной опасностью и к их выполнению должны допускаться лица, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. Вместе с тем, на практике, со стороны должностных лиц организаций, эти требования зачастую не соблюдаются.

Необходимо отметить, что несмотря на принимаемые меры по обеспечению безопасности труда, ежегодно в организациях Могилевской области регистрируются случаи производственного травматизма при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Так, 18.02.2020 в 08 часов 55 минут на строительном объекте «Склад для хранения литья и запасных частей на производственной площадке ОАО «Белорусский цементный завод» в городе Костюковичи Могилевской области», произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, с каменщиком филиала № 3 «Цемстройремонт» Республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания (далее – филиал).

18.02.2020 каменщик, имеющий смежную специальность стропальщика производил установку керамзитобетонных стеновых панелей (далее — панели) в кузов транспортного средства при помощи автомобильного крана. Однако, так как площадка для проведения погрузочных работ не была спланирована (имела неровности) и в связи с этим Автомобиль был наклонен в левую сторону по ходу своего движения, каменщиком было принято решение поставить панели под углом к правому борту Автомобиля, при этом под нижнюю часть второй панели, им были подложены два деревянных бруска (один на один), что не обеспечивало ее устойчивость.

После установки таким образом очередной партии панелей, ранее установленные к правому борту Автомобиля панели упали на потерпевшего, причинив ему тяжелую травму.

Мастер строительно-монтажных работ И., который являлся ответственным лицом за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ, в момент выполнение погрузочных работ отсутствовал, и руководство ими не осуществлял.

По результатам проведенного специального расследования причинами несчастного случая определены:

нарушение потерпевшим локальных правовых актов, выразившееся в установке груза (панелей) в кузов транспортного средства под углом, что не обеспечивало его устойчивость, отцепке строп от груза, не убедившись в его устойчивости;

нарушение машинистом крана автомобильного локальных правовых актов, выразившееся в установке груза (панелей) в кузов транспортного средства под углом, что не обеспечивало его устойчивость;

неудовлетворительная организация производства погрузочно-разгрузочных работ выразившаяся в проведении погрузочных работ на площадке для их проведения, которая не была спланирована, в осуществлении погрузочных работ, выполняемых при помощи подъемно-транспортного оборудования, без присутствия и руководства работами лица, ответственного за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ.

Требования по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ определены Межотраслевыми правилами по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.01.2018 № 12, а также Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33. Кроме того, при организации производства строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в проекте производства работ должны быть предусмотрены решения по безопасному производству погрузочно-разгрузочных работ.

В соответствии с указанными Правилами погрузочно-разгрузочные работы выполняются на специально отведенных погрузочно-разгрузочных площадках с твердым основанием, обеспечивающим устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых материалов и транспортных средств (далее — площадки).

Площадки должны иметь уклон не более 5 градусов, при применении автопогрузчиков и электропогрузчиков — не более 3 градусов.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы, а их размеры и покрытие — соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и др.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством линейного руководителя работ, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ.

Выбор способов проведения погрузочно-разгрузочных работ должен предусматривать предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов путем:

механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ;

применения подъемно-транспортного оборудования, средств механизации, приспособлений для грузоподъемных операций, отвечающих требованиям безопасности;

применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием, средств механизации;

правильного размещения и укладки грузов в местах проведения погрузочно- разгрузочных работ и в транспортные средства;

соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.

Поднятие и перемещение грузов массой более 20 кг в технологическом процессе необходимо производить с помощью погрузочно-разгрузочного оборудования.

Перемещение грузов в технологическом процессе на расстояние более 25 м должно быть механизировано.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ опасные зоны должны быть ограждены соответствующими средствами коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов и обеспечены соответствующими знаками безопасности.

Погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи выполняются при наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ, под руководством и в присутствии уполномоченного должностного лица работодателя.

Погрузочно-разгрузочные работы с применением:

грузоподъемных кранов, грузовых электрических тележек, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления, кранов-экскаваторов, используемых для работы только с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом, электрических талей, машин грузоподъемных военного назначения, приспособлений для грузоподъемных операций, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений, тары, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве, а также в морских и речных портах, требования к которой устанавливаются отраслевыми правилами, проводятся в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66;

напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек проводятся в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 № 165;

конвейеров, транспортеров и других транспортных средств непрерывного действия проводятся в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации конвейерных, трубопроводных и других транспортных средств непрерывного действия, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10.04.2007 № 54.

При организации работ, связанных с подъемом и перемещением грузов вручную, необходимо учитывать параметры, характеризующие тяжесть и напряженность труда, установленные Санитарными нормами и правилами «Гигиеническая классификация условий труда», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 211.

На работах с применением женского труда должны соблюдаться требования постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.10.2010 № 133 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную».

На работах с применением труда несовершеннолетних должны соблюдаться требования постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.10.2010 № 134 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную».

Заместитель начальника Кричевского межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда А.А. Клименков.