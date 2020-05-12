Бракосочетания

За прошедший период в районе был зарегистрирован 1 брак.

Человек родился

За истекший период в районе и городе зарегистрировано 7 рождений детей.

В Усяжском сельисполкоме рождение первенца, сына Егора, зарегистрировали Юлия и Виктор Грудько из агрогородка Юрьево.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме Артем и Екатерина Гулько из агрогородка Слобода зарегистрировали рождение сына Марка.

В Смолевичском отделе загс:

Олег и Елена Щуревичи зарегистрировали рождение дочери Елизаветы, четвертого ребенка в семье.

Рождение дочери Дарьи, второго ребенка в семье, зарегистрировали Юрий и Инга Вайткевичи.

Виталий и Ольга Скуратовичи зарегистрировали рождение дочери Вероники, четвертого ребенка в семье.

Рождение сына Ивана, второго ребенка в семье, зарегистрировали Александр и Алеся Кононовичи.

Ушли из жизни

На минувшей неделе в районе зарегистрировано 11 смертей.

По одной смерти зарегистрировали Озерицко-Слободской, Драчковский, Жодинский и Пекалинский сельисполкомы. Две смерти зарегистрировал Заболотский сельисполком. Смолевичский отдел загс зарегистрировал 5 смертей.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).