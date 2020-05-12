Бракосочетания
За прошедший период в районе был зарегистрирован 1 брак.
Человек родился
За истекший период в районе и городе зарегистрировано 7 рождений детей.
В Усяжском сельисполкоме рождение первенца, сына Егора, зарегистрировали Юлия и Виктор Грудько из агрогородка Юрьево.
В Озерицко-Слободском сельисполкоме Артем и Екатерина Гулько из агрогородка Слобода зарегистрировали рождение сына Марка.
В Смолевичском отделе загс:
Олег и Елена Щуревичи зарегистрировали рождение дочери Елизаветы, четвертого ребенка в семье.
Рождение дочери Дарьи, второго ребенка в семье, зарегистрировали Юрий и Инга Вайткевичи.
Виталий и Ольга Скуратовичи зарегистрировали рождение дочери Вероники, четвертого ребенка в семье.
Рождение сына Ивана, второго ребенка в семье, зарегистрировали Александр и Алеся Кононовичи.
Ушли из жизни
На минувшей неделе в районе зарегистрировано 11 смертей.
По одной смерти зарегистрировали Озерицко-Слободской, Драчковский, Жодинский и Пекалинский сельисполкомы. Две смерти зарегистрировал Заболотский сельисполком. Смолевичский отдел загс зарегистрировал 5 смертей.
Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).