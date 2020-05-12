|
БЖД запускает в мае поезд с самым протяженным маршрутом по Беларуси
Источник материала: Myfin
Первый состав поезда Полоцк - Брест отправится 18 мая, обратно - 19 мая. Фактически был продлен маршрут поезда Брест - Витебск. Поезд идет со многими остановками, в том числе на станциях: Кобрин, Пинск, Лунинец, Калинковичи, Светлогорск, Жлобин, Рогачев, Могилев, Шклов, Орша, Витебск, Шумилино.
Новый поезд будет ходить каждый день: из Бреста в 17:19, прибытие в Полоцк в 12:31 (в пути - 19 часов 12 минут). Из Полоцка поезд выходит в 14:44 и прибывает в Брест в 8:35 (в пути - 17 часов 51 минуту).
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БЖД сообщает о новом поезде 606 605, который будет ходить по маршруту Брест - Полоцк и обратно. Путь нового поезда станет самым длинным в Беларуси - 893 км. По времени...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)