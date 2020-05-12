В 361-й базе охраны и обслуживания солдат поздравили с увольнением в запас

Источник материала: Пинский Вестник

Чествование увольняемых в запас, выслуживших установленные сроки службы – это не менее важная армейская традиция, чем ритуал принятия Военной присяги. Но если со слов присяги только начинается путь любого «срочника», то ритуал чествования – это финальный аккорд непростых, но очень интересных армейских будней.

На днях такой ритуал чествования прошел в 361-й базе охраны и обслуживания (центральных органов военного управления). Более 160 военнослужащих до конца месяца вернуться домой. Первые счастливчики обнимут родных уже в ближайшие дни. Впрочем, не отрицают сами военнослужащие, эти год или полтора останутся в их памяти навсегда.

Во время торжества командир 361-й базы охраны и обслуживания (ЦОВУ) полковник Игорь Гегельский зачитал приказ о поощрении военнослужащих, завершивших срочную службу и обратился к виновникам торжества.

– За время прохождения службы вы достойно выполняли задачи по охране военных объектов, обеспечивали работу должностных лиц на пунктах управления, грамотно эксплуатировали вверенную автомобильную технику, – произнес Игорь Николаевич. – Со своей стороны мы постарались обучить вас всему тому, что необходимо настоящему мужчине для того, чтобы обеспечить защиту Отечества.

Наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены личной фотографией на фоне развернутого Боевого Знамени воинской части, другие были удостоены грамот, родителям некоторых военнослужащих адресованы благодарственные письма. Несомненно, пройти службу достойно – было их девизом. Эти парни успешно освоили различные образцы техники, участвовали в учениях, полевых выходах, получили новые военно-учетные специальности.

Среди тех, кто был удостоен грамотами от командира базы Илья и Антон Калечицы. Братья-близнецы проявили большое усердие и старание при овладении воинским мастерством, во всем поддерживая друг друга. За время прохождения службы неоднократно удостаивались поощрений командиров. Как признаются братья, в какой-то момент армейская среда вдруг стала их зоной комфорта.

– Не знаем, как это работает, но вспоминаем, как будучи в отпуске, мы устали отдыхать, хотелось обратно.

Сержант Евгений Марьев получил из рук командира грамоту за отличие и усердие, проявленные во время службы.

И вот что напоследок перед отправкой в родной Пинск говорит парень:

– Полтора года назад, когда прибыл в базу, признаюсь, волновался. Все было непривычно, наверное, как и всем моим сослуживцам. Сейчас же, пройдя этот путь, я понимаю, что «накручивал» себя зря. Главное ничего не бояться и слушать командиров - остальное получиться. Как у меня получилось!