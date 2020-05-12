Японка 39 лет играла в видеоигры. Вот ей 90, и она в Книге рекордов Гиннесса!

Источник материала: KYKY

Сейчас японке Хамако Мори 90 лет. В видеоигры она начала играть 39 лет назад, когда застала своих детей, увлеченных этим занятием. «Это выглядело весело, и мне показалось несправедливым, что в игры разрешается играть будто бы только молодежи», – подумала она. Мори втихаря купила первую игровую консоль – Cassette Vision – а затем еще, еще и еще. Сейчас она пользуется PlayStation 4, ведет ютьюб-канал на 190 тысяч подписчиков, где публикует свои стримы, – и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой геймер.

Прежде, чем завести свой канал на ютьюбе, японка смотрела чужие летсплеи, а затем решила, что уже готова поделиться своим опытом с миром. Игра, которую Хамако любит больше всех остальных, – GTA 5. «Когда ты играешь в GTA 5, ты не способен остановиться. Ты будто смотришь фильм», – считает Мори, добавляя, что GTA 5 – «великая».

На сегодняшний момент Мори играет по 7-8 часов в день (хотя и признается, что раньше держалась дольше). По ее наблюдениям, такое хобби сохраняет ее остроту ума. «С возрастом я рекомендую переходить на одиночные игры, а не на многопользовательские, – обращалась она с советами к геймерам. – Если вы попадете на поле битвы с молодыми игроками, вы неизбежно замедлите команду. Но я думаю, что по мере роста числа пожилых игроков запустятся серверы, где их возраст прекратит быть проблемой».