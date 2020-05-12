Глава Белгазпромбанка Бабарико заявил, что тоже идёт в президенты

Источник материала: KYKY

Глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико объявил, что идет в президенты Беларуси. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

«Уважаемые дамы и господа! Никогда не думал, что буду писать такой текст, и надеялся, что оставаться на позициях экономического аналитика и не заниматься политикой мне удастся до наступления новых времен в нашей стране, – объясняет Бабарико в своем посте. – Но «никогда не говори никогда»! Итак, я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа.

Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Беларуси, а самое главное финальную – часть этого «действа», которая была сформулирована еще в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем.

Однако, зная все это, я верю в ограниченность любой неэффективной системы, в возможности, которые предоставляют новые инструменты на базе современных технологий, а самое главное, я очень боюсь, что это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси. И я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего.

Если можно честно описать ту ситуацию, в которой мы находимся, если верен анализ, почему мы дошли до этой точки, если можно предложить вариант решения проблемы, то должно и принять ответственность за реализацию этого варианта».