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Бойцы МЧС ликвидировали возгорание в общежитии на улице Белинского
Источник материала: БTОбошлось без пострадавших на пожаре в столице. Накануне бойцы МЧС ликвидировали возгорание в общежитии на улице Белинского. Пламя вспыхнуло в одной из комнат, горело имущество. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Эвакуировать жильцов необходимости не было.
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Обошлось без пострадавших на пожаре в столице. Накануне бойцы МЧС ликвидировали возгорание в общежитии на улице Белинского. Пламя вспыхнуло в одной из комнат,...
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