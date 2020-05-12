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Бойцы МЧС ликвидировали возгорание в общежитии на улице Белинского

12.05.2020 20:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Обошлось без пострадавших на пожаре в столице. Накануне бойцы МЧС ликвидировали возгорание в общежитии на улице Белинского. Пламя вспыхнуло в одной из комнат, горело имущество. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Эвакуировать жильцов необходимости не было.

 
 
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Обошлось без пострадавших на пожаре в столице. Накануне бойцы МЧС ликвидировали возгорание в общежитии на улице Белинского. Пламя вспыхнуло в одной из комнат,...
 
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