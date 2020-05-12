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В Молодечно милиционеры задержали жуликов, которые похитили продукты у пожилого мужчины

12.05.2020 20:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Хотели праздника и забрали у пенсионера  пакет с продуктами. В Молодечно милиционеры оперативно задержали жуликов, которые похитили  у пожилого мужчины продукты. Пострадавший сообщил, что на него напали на улице днем. Неизвестные сначала ударили жертву, а потом вырвали пакет с продуктами. После злоумышленники сбежали, однако далеко уйти им не удалось. Правоохранители их быстро задержали. 
 
 
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Хотели праздника и забрали у пенсионера  пакет с продуктами. В Молодечно милиционеры оперативно задержали жуликов, которые похитили  у пожилого мужчины продукты....
 
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