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Пополнить свою биографию наркостатьей рискуют двое парней из Новополоцка

12.05.2020 20:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по части первой 328-й статьи. Задержали фигурантов в одном из домов по улице Блохина. В ходе обыска у одного из фигурантов в кармане стражи порядка обнаружили два свертка - в упаковках были наркотики. Эксперты установили, что это мефедрон и амфетамин.

 
 
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В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по части первой 328-й статьи. Задержали фигурантов в одном из домов по улице Блохина. В ходе обыска у одного из...
 
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