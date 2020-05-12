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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пополнить свою биографию наркостатьей рискуют двое парней из Новополоцка В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по части первой 328-й статьи. Задержали фигурантов в одном из домов по улице Блохина. В ходе обыска у одного из...

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по части первой 328-й статьи. Задержали фигурантов в одном из домов по улице Блохина. В ходе обыска у одного из фигурантов в кармане стражи порядка обнаружили два свертка - в упаковках были наркотики. Эксперты установили, что это мефедрон и амфетамин.