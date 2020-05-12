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Следователи завершили расследование убийства с особой жестокостью в поселке Гатово

12.05.2020 20:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Убийство с особой жестокостью в поселке Гатово в ноябре прошлого года. Сын до смерти избил мать, по причине якобы накопившейся обиды. Так он объяснил то, что бил женщину ногами и руками, ножом и иными предметами. Оставил умирать, а когда утром проснулся, обнаружил мать мертвой. После несколько дней пил, и пытался найти способ скрыть преступление. Как отметил следователь, тело 68-летней женщины нашли 10 ноября в одной из комнат коммунальной квартиры, а еще 7-го мать и сын вместе выпивали, потом ссора и дальше уже убийство.  Еще на первом допросе, обвиняемый признал вину, рассказал, что его толкнуло на такой шаг – говорит, обида на родителя. Сам момент преступления не помнил. Возможно, потому что алкоголик, это подтвердили и эксперты, еще вел аморальный образ жизни. Как известно, с момента задержания мужчина находится под стражей, в ожидании суда. Материалы следствие передало прокурору. 

 
 
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Убийство с особой жестокостью в поселке Гатово в ноябре прошлого года. Сын до смерти избил мать, по причине якобы накопившейся обиды. Так он объяснил то, что бил...
 
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