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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ОТ МЧС! "Я б в спасатели пошел!"

13.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

С целью повышения интереса родителей и детей к вопросам безопасности жизнедеятельности в период с 11 по 22 мая 2020 года Ивьевский районный отдел по ЧС, совместно с другими заинтересованными организациями, проводит смотр-конкурс «Я б в спасатели пошел!»

Основными задачами конкурса являются:

- активизация включения родителей в процесс воспитания культуры безопасности жизнедеятельности у детей;

- пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности, позитивного имиджа профессии спасателя-пожарного;

- создание условий для обогащения содержания и организации форм семейного досуга, вовлечение в творческую деятельность, развитие креативного мышления.

Смотр проходит в двух возрастных категориях:

  1. Младшая категория – от двух до пяти лет;
  2. Средняя категория – от шести до одиннадцати лет.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (образец смотрите ниже) на участие и видеопрезентацию своей номинации продолжительностью до 3 минут на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Смотр проводится в двух номинациях:

- детский костюм спасателей;

- детская техника спасателей.

Номинация «Детский костюм спасателей»

Участники готовят тематические костюмы спасателей (боевая одежда и снаряжение спасателя, форма спасателя будущего и т.п.), которые могут быть выполнены из любых материалов любым способом. Допускается использование символики и атрибутики МЧС. В ходе видеопрезентации участникам необходимо продемонстрировать костюм, рассказать о его предназначении, особенностях, преимуществах и т.д.

Номинация «Детская техника спасателей»

Участники оформляют детскую коляску, трехколесный велосипед, педальный автомобильв тематику МЧС (в виде современной спасательной техники, техники будущего и т.п.) используя любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению коляски, велосипеда, педального автомобиля и не предоставляющие опасности для окружающих. Допускается использование символики и атрибутики МЧС.

Жюри оценивает:

- соответствие тематике;

- оригинальность и художественное воплощение идеи;

- качество выполнения работы, многообразие материалов и приспособлений, технология их применения;

- зрелищность, целостность и креативность презентации;

- участие семьи в воплощении проекта.

Участники оцениваются по 10-балльной системе. Место определяется наибольшей суммой баллов. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и ценными подарками.

Заявка на участие в смотре-конкурсе «Я б в спасатели пошел!»

  1. Номинация
  2. Название работы
  3. Ф.И.О. участника
  4. Возраст участника (категория участника, дата рождения)
  5. Ф.И.О. родителей (родственников/законных представителей)
  6. Контактный телефон и E-mail
  7. Дата

 
 
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С целью повышения интереса родителей и детей к вопросам безопасности жизнедеятельности в период с 11 по 22 мая 2020 года Ивьевский районный отдел...
 
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