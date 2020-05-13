Есть вопрос по образованию? Звоните в «Телеприемную»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Особенности учебного процесса в условиях пандемии, выпускные экзамены, вступительная кампания и другие вопросы обсудят уже завтра, 14 мая, в прямом эфире «Телеприемной» на «Беларусь 4. Брест».

Программа «Актуальные вопросы образования» начнется в 19:15. Гости программы — представители главного управления по образованию Брестского облисполкома и регионального центра тестирования.

Звоните с 19:15 до 20:05 по номеру 8 (0162) 21-55-65. До эфира вопросы принимаются по Вайберу (+37529: 847-44-44). В том числе — видео и аудио.

Ответ получит каждый!

ЗАРЯ.

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