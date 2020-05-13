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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Осторожно, лжемедики! Жительница Барановичского района не досчиталась своих денег после того, как неизвестные в масках измерили ей давление. 86-летняя пенсионерка впустила в дом людей,...

Жительница Барановичского района не досчиталась своих денег после того, как неизвестные в масках измерили ей давление. 86-летняя пенсионерка впустила в дом людей, приняв их за медработников. Пока женщина мерила давление, вторая, видимо, искала заначку хозяйки. После ухода бабушка не нашла деньги и вызвала милицию.