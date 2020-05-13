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Осторожно, лжемедики!
Источник материала: БTЖительница Барановичского района не досчиталась своих денег после того, как неизвестные в масках измерили ей давление. 86-летняя пенсионерка впустила в дом людей, приняв их за медработников. Пока женщина мерила давление, вторая, видимо, искала заначку хозяйки. После ухода бабушка не нашла деньги и вызвала милицию.
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Жительница Барановичского района не досчиталась своих денег после того, как неизвестные в масках измерили ей давление. 86-летняя пенсионерка впустила в дом людей,...
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