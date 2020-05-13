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Белорус попытался прорваться на территорию Литвы

13.05.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Служба охраны границ Литвы начала досудебное расследование в отношении белоруса, который накануне попытался прорваться на территорию страны-соседки. Ведомство сообщает, что автомобиль "Фольксваген" с белорусскими номерами двигался по лесной дороге на высокой скорости, снес шлагбаум на приграничной стороне и попытался прорваться в Литву, но машина угодила в кювет. Водитель задержан, алкотестер показал свыше  одной промилле алкоголя, к тому же при себе у мужчины не было документов на машину. Сейчас он арестован, его действиям дается правовая оценка. 

 
 
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Служба охраны границ Литвы начала досудебное расследование в отношении белоруса, который накануне попытался прорваться на территорию страны-соседки. Ведомство...
 
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