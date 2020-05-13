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«Веселый Жужа» подарил шесть наград

13.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В V Открытом фестивале-конкурсе  для детей дошкольного и школьного возраста «Веселый Жужа», который проходит традиционно в аг. Гольшаны Ошмянского района (на этот раз дистанционно), учащиеся Ивьевской детской школы искусств отличились шестью наградами, три из которых завоевали юные актеры – участники театрального отделения под руководством Наталии Афониной.  Это Екатерина Ашейчик, Ксения Романюк, ставшие лауреатами второй степени, а Евгений Гулидов награжден дипломом такой же степени.

Учащийся Ивьевской ДШИ Евгений Лопато (учитель Алексей Харченко) стал лауреатом второй степени  среди начинающих гитаристов. А юные музыканты Татьяна Ясюлевич и Кирилл Усс, подготовленные учителем Аллой Рудяк, получили диплом первой степени и лауреата третьей степени соответственно.

И. МИХАЙЛОВА.

 
 
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В V Открытом фестивале-конкурсе  для детей дошкольного и школьного возраста «Веселый Жужа», который проходит традиционно в аг. Гольшаны...
 
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