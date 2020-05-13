«Веселый Жужа» подарил шесть наград

Источник материала: Ивьевский край

В V Открытом фестивале-конкурсе для детей дошкольного и школьного возраста «Веселый Жужа», который проходит традиционно в аг. Гольшаны Ошмянского района (на этот раз дистанционно), учащиеся Ивьевской детской школы искусств отличились шестью наградами, три из которых завоевали юные актеры – участники театрального отделения под руководством Наталии Афониной. Это Екатерина Ашейчик, Ксения Романюк, ставшие лауреатами второй степени, а Евгений Гулидов награжден дипломом такой же степени.

Учащийся Ивьевской ДШИ Евгений Лопато (учитель Алексей Харченко) стал лауреатом второй степени среди начинающих гитаристов. А юные музыканты Татьяна Ясюлевич и Кирилл Усс, подготовленные учителем Аллой Рудяк, получили диплом первой степени и лауреата третьей степени соответственно.

И. МИХАЙЛОВА.