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Стоящий на месте грузовик внезапно подняло в воздух. Вот из-за чего это произошло

13.05.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В китайском городе Инчуань грузовик, стоящий у перекрестка, внезапно поднялся в воздух, развернулся и упал на землю. Внутри находились водитель и пассажир, оба они не пострадали благодаря тому, что были пристегнуты. Необычное происшествие попало на видео, а его причину назвали метеорологи. Посмотрите, в чем было дело.

 
 
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