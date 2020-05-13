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Стоящий на месте грузовик внезапно подняло в воздух. Вот из-за чего это произошло
Источник материала: Tut.by
В китайском городе Инчуань грузовик, стоящий у перекрестка, внезапно поднялся в воздух, развернулся и упал на землю. Внутри находились водитель и пассажир, оба они не пострадали благодаря тому, что были пристегнуты. Необычное происшествие попало на видео, а его причину назвали метеорологи. Посмотрите, в чем было дело.
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Водитель и пассажир были пристегнуты и не пострадали.
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