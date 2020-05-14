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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД сообщает о задержании подозреваемого в смертельной аварии Известно, что после ДТП водитель скрылся. Еще 7 мая в Минском районе на трассе нашли тело 18-летнего парня. По внешним признакам было понятно - человека сбил...

Известно, что после ДТП водитель скрылся. Еще 7 мая в Минском районе на трассе нашли тело 18-летнего парня. По внешним признакам было понятно - человека сбил автомобиль. Личность шофера установили, им оказался 41-летний владелец "мерседеса". Оперативники нашли помятую машину в гараже. Мужчина не успел ее отремонтировать. Подозреваемый признался, что в темноте не заметил пешехода, а после наезда испугался и скрылся.