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МВД сообщает о задержании подозреваемого в смертельной аварии

14.05.2020 09:05 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Известно, что после ДТП водитель скрылся. Еще 7 мая в Минском районе на трассе нашли тело 18-летнего парня. По внешним признакам было понятно - человека сбил автомобиль. Личность шофера установили, им оказался 41-летний владелец "мерседеса". Оперативники нашли помятую машину в гараже. Мужчина не успел ее отремонтировать. Подозреваемый признался, что в темноте не заметил пешехода, а после наезда испугался и скрылся. 

 
 
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Известно, что после ДТП водитель скрылся. Еще 7 мая в Минском районе на трассе нашли тело 18-летнего парня. По внешним признакам было понятно - человека сбил...
 
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