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МВД сообщает о задержании подозреваемого в смертельной аварии
Источник материала: БTИзвестно, что после ДТП водитель скрылся. Еще 7 мая в Минском районе на трассе нашли тело 18-летнего парня. По внешним признакам было понятно - человека сбил автомобиль. Личность шофера установили, им оказался 41-летний владелец "мерседеса". Оперативники нашли помятую машину в гараже. Мужчина не успел ее отремонтировать. Подозреваемый признался, что в темноте не заметил пешехода, а после наезда испугался и скрылся.
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Известно, что после ДТП водитель скрылся. Еще 7 мая в Минском районе на трассе нашли тело 18-летнего парня. По внешним признакам было понятно - человека сбил...
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