Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Клецком районе по горячим следам задержали мужчину, который, вероятно, угнал мотоцикл О пропаже транспорта сообщил хозяин. Милиционеры нашли байк в лесу и встретили пьяного 30-летнего местного жителя. Совсем недавно он вернулся в родные края после...

О пропаже транспорта сообщил хозяин. Милиционеры нашли байк в лесу и встретили пьяного 30-летнего местного жителя. Совсем недавно он вернулся в родные края после срока за угон. Подозрение вновь пало на сельчанина, и не зря. Его на том самом мотоцикле сняла камера видеонаблюдения возле магазина. Кстати, подозреваемый сознался, что приложил руку к преступлению.