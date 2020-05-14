ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Клецком районе по горячим следам задержали мужчину, который, вероятно, угнал мотоцикл

14.05.2020 09:05 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О пропаже транспорта сообщил хозяин. Милиционеры нашли байк в лесу и встретили пьяного 30-летнего местного жителя. Совсем недавно он вернулся в родные края после срока за угон. Подозрение вновь пало на сельчанина, и не зря. Его на том самом мотоцикле сняла камера видеонаблюдения возле магазина. Кстати, подозреваемый сознался, что приложил руку к преступлению. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О пропаже транспорта сообщил хозяин. Милиционеры нашли байк в лесу и встретили пьяного 30-летнего местного жителя. Совсем недавно он вернулся в родные края после...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД сообщает о задержании подозреваемого в смертельной аварии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика